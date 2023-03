Intorno all’8 marzo: due scrittrici per storie di donne

Intorno all’8 marzo: l’arte si fa donna. L’assessorato alla Cultura ha organizzato la presentazione di due libri, nella suggestiva cornice del mudaC Museo delle Arti Carrara. Il primo appuntamento è in programma domani alle 17 e vede protagonista Claudia Cella, laureata in marketing e giornalista, che presenta il suo libro “Il coraggio di scegliere” edito da Echos. L’autrice dialoga con Donatella Beneventi per parlare della dipendenza affettiva, tema particolarmente sentito soprattutto dalle donne. La dipendenza affettiva disfunzionale è definibile come uno stato patologico in cui la relazione di coppia è vissuta come condizione unica, indispensabile e necessaria per la propria esistenza. All’altro viene attribuita un’importanza tale da annullare se stessi e non ascoltare i propri bisogn. Il libro di Claudia Cella vuole parlare a quanti si sono trovati a vivere questa situazione che la stessa autrice ha provato, riuscendo a superarla. Mercoledì 22 marzo, sempre alle 17 sarà la volta di Marianna Miniati, laureata in digital humanities, con il suo libro dal titolo ’Las Sinsombrero: perché la voce delle donne della Generazione del’27 è ancora forte’. Si tratta di un saggio che raccoglie biografie di donne del passato dimenticate, che hanno lottato per l’affermazione di se stesse in vari contesti sociali e storici.