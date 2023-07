Intorno al 7 luglio, le resistenze La forza delle donne in 30 eventi

Trenta eventi dal 5 all’11 luglio per celebrare le donne del 7 luglio 1944, che impedirono l’evacuazione della città ribellandosi al comando tedesco. Una celebrazione in due rassegne: ‘Resistere esistere’ targata Comune e ‘Attorno al sette luglio’ delle varie associazioni del territorio. Si parlerà di diritti negati, discriminazioni, disuguaglianze di genere, economiche e sociali. La seconda edizione di ‘Attorno al sette luglio’ è stata presentata ieri in Comune dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, da Luca Locati Luciani del centro ’Aldo Mieli’, da Martina Ceccarelli e Carlotta Moretti di A m’l rum da me, Enrica Pizzicori e Juan Carlos Allende della galleria Tekè. Gli incontri si svolgeranno in piazza delle Erbe e piazza Gramsci con un evento clou (domenica 9) dedicato al mondo delle drag queen e drag king. "Il progetto – dice Gea Dazzi – parte dalla storia delle donne del 7 luglio e da quella memoria identitaria in cui tutta la città si riconosce, ma è concepito soprattutto per dialogare con le storie delle donne di oggi e di altre forme di resistenza che vanno ugualmente sostenute, e ciò nel luogo simbolo della rivolta: piazza delle Erbe". "Questo progetto ha permesso di creare una rete tra realtà diverse – aggiunge Locati Luciani –, ma unite da ideali antifascisti. Il centro di documentazione ha voluto dare una connotazione politica". Questo il programma: mercoledì 5 luglio alle 19 in piazza Gramsci ‘Yin Yoga & Storytelling sul mito di Artemide’ con Mara Guadagni. Giovedì alle 19 in piazza delle Erbe ‘Never Forgive Never Forget’, a cura di Enrica Pizzicori e Mina Bahiraee, a seguire la presentazione del volume ‘Donne ingannate’ di Giuliana Sgrena, e alle 21 proiezione del film ‘Persepolis’ di Marjane Satrapi. Venerdì alle 19 sul palco della Musica di piazza Gramsci Azzurra Rinaldi (in collaborazione con la Cgil di Massa Carrara) presenta il suo libro ‘Le signore non parlano di soldi’ con Lara Ghiglione. Alle 21 in piazza delle Erbe letture con Soledad Nicolazzi e Dalia Padova della compagnia Stradevarie. Sabato alle 19 in piazza delle Erbe presentazione del libro "Nessuna sottomissione" di Chiara Bottici in dialogo con ‘Non una di Meno’ di Massa Carrara, e a seguire l’incontro ‘A bordo della Sea Eye, così si salvano 109 vite’ con Martina Morini e Angelo Selim. Domenica alle 19 in piazza delle erbe ‘Drag è protesta’, talk con Eleonora Santamaria, Majid Capovani e Luca Locati Luciani, e alle 21 laboratorio drag e dj set con Magika Kontessa e Savage Dickson.

Alessandra Poggi