"Intimidazioni ingiustificate Progressisti con Cavazzuti"

Un clima dai "toni bellici" sulla Variante Aurelia: così lo definisce il Polo Progressista e di Sinistra in risposta allo striscione apparso ieri a Turano indirizzato in particolare a Nicola Cavazzuti, esponente del movimento e segretario di Rifondazione Comunista, tacciato di mettersi contro al progetto della Variante Aurelia, non digerito da alcuni residenti, i quali hanno pensato bene di esprimere tutta la loro rabbia con uno striscione poco idilliaco posizionato nel cuore di Turano, dove transitano tutti i giorni centinaia di automobilisti.

"Abbiamo sempre cercato di evitare delle contrapposizione in stile trincea, presentandoci alla città con degli strumenti alternativi, democratici e dagli effetti immediati per la risoluzione del problema legato al traffico dei mezzi pesanti lungo l’Aurelia. Crediamo che lo striscione appeso ieri mattina (mercoledì, ndr) rappresenti un attacco a tutta la città di Massa: chiediamo quindi alle realtà che riconoscono la trasparenza del nostro percorso di unirsi a noi nell’esprimere solidarietà al segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Nicola Cavazzuti, cui sono rivolte le parole riportate nello striscione. Chiediamo a tutti di dire a gran voce che le intimidazioni non rientrano nell’ambito della libertà di espressione".

Il Polo progressista ricorda poi quali sono le criticità dell’opera, secondo il loro punto di vista, "che non solo non risolverà il problema di Turano, ma ne produrrà ulteriori in altre zone della città, al costo di 43 milioni di euro. Eppure sin da subito potrebbe mandare un segnale concreto di vicinanza al quartiere, realizzando un’Ordinanza per limitare il traffico dei mezzi pesanti sull’Aurelia".