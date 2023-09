Intervento di Consolidamento della Strada Provinciale della Bassa Tambura a Massa

È entrato nella fase finale l’intervento di consolidamento dei versanti sopra la strada provinciale della Bassa Tambura (nella foto), nel comune di Massa, in corso a cura del settore tecnico della Provincia con lo scopo di prevenire l’attivazione di nuove frane: si stima che, indicativamente, la fine lavori potrà avvenire nel prossimo mese di ottobre. Il tratto di strada è quello interessato da un senso unico alternato regolato da semaforo: l’importo dei lavori eseguiti, dopo il ribasso d’asta, ammonta a 362mila e 400 euro ed è stato finanziato sul Dods 2021, il Documento operativo che annualmente definisce finalità e obiettivi di intervento per la difesa del suolo sulla base della legge regionale del 2015. La somma, 500mila euro, era stata suddivisa dalla Regione in tre annualità: 50mila euro nel 2021, 300mila nel 2022 e 150mila nel 2023. La procedura di gara si era conclusa nel maggio 2022 con l’affidamento dell’intervento alla ditta Giustiniana Srl di Gavi, in provincia di Alessandria. La Provincia, lo ricordiamo, non avendo le risorse necessarie disponibili all’interno del proprio bilancio per le note vicende finanziarie delle Province, aveva prima chiesto e poi ottenuto nel 2019 un finanziamento di 38mila euro, sempre sul Dods, per la progettazione definitiva ed esecutiva: a questo aveva poi fatto seguito la richiesta sul Dods 2021.

Un altro importante intervento atteso su questa strada è quello che riguarda il movimento franoso in località Poggio Piastrone i cui lavori sono stati affidati con la conclusione della procedura di gara nello scorso mese di agosto per un importo di 321mila euro: in questi giorni si sta provvedendo alla firma del contratto dopodiché potrà insediarsi il cantiere.