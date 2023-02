Intervento alla pesa di Miseglia Come cambia la viabilità

In via Carriona a Colonnata ancora per oggi ci saranno modifiche alla circolazione in seguito dei lavori di sistemazione dell’area della pesa di Miseglia bassa. Pertanto cambia temporaneamente la circolazione stradale per l’intervento di rifacimento della rotatoria ’Pedrazzi’ di Miseglia bassa. Il Comune ha disposto che venga asfaltata e sistemata l’intera area che si trova tra l’ingresso della strada dei Marmi e la pesa. Nel dettaglio, il provvedimento istituisce che fino al 27 febbraio ci sarà un divieto di transito in senso ascendente per tutti i veicoli in Via Carriona di Colonnata, nei pressi dell’intersezione con la Strada Comunale ex Percorso Marmifera.

E’ istituito anche un divieto di transito in senso discendete per tutti i veicoli in Via Carriona nei pressi dell’impianto di lavaggio epesa pubblica.

I veicoli che percorrono la strada comunale, nel tratto compreso tra Via Carrara Miseglia e Via Carriona di Colonnata, giunti all’intersezione con Via Carriona, dovranno proseguire in direzione monti, a eccezione di quelli autorizzati a percorrere la Strada dei Marmi.

I veicoli che percorrono la Strada dei Marmi in senso ascendente, giunti all’intersezione con Via Carriona di Colonnata, dovranno svoltare a destra in direzione monti.

In relazione ai lavori in corso il Comune fa sapere che i bus turistici saranno autorizzati a transitare nella strada dei Marmi previa comunicazione al comando di polizia municipale scrivendo all’indirizzo pec: [email protected] oppure all’indirizzo mail [email protected] entro le 12 del giorno precedente il transito ed entro le 12 del venerdì per i passaggi previsti nei giorni di sabato e domenica.