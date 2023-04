Interventi sull’acquedotto e le tubature

Resilienza delle infrastrutture e riduzione delle perdite. Sono questi gli obiettivi degli interventi che Gaia sta effettuando sulla rete del Comune di Massa. Vista la siccità, Gaia ha predisposto un piano di rinnovamento delle condotte con l’obiettivo di potenziare l’intero sistema cittadino. Attualmente i tecnici del gestore sono a lavoro in Piazza Garibaldi per effettuare lo studio delle tubazioni, che consentiranno di dare il via ai lavori di sostituzione di valvole strategiche per la gestione dei flussi sulla rete idrica locale entro l’estate. La stessa operazione anche in Piazza Portone e Viale Roma (zona Poggi) mentre in Via degli Oliveti la sostituzione delle valvole è già iniziata.