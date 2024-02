"Interventi di bonifica falda: proroga per garantire massima partecipazione e offerte consapevoli"

In merito agli interventi di bonifica della falda sotto le aree Sin e Sir di Massa e Carrara, per una spesa prevista di 9,7 milioni di euro al momento finanziati con risorse della Regione, l’azienda Sogesid, che deve assegnare la gara di appalto integrato per la realizzazione delle opere di bonifica, ci tiene a sottolineare "che la proroga alle 13 del 20 febbraio è stata dettata dall’intenzione di garantire la massima partecipazione e di poter consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole. Non è un ritardo".