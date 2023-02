Interrogazione in Regione sui fossi Calatella

La sicurezza dei fossi Calatella e Calatella a Mare in Regione grazie a un’interrogazione della consigliera 5Stelle, Silvia Noferi, indirizzata al presidente Giani e alla giunta. Un documento che vuole fare il punto sui lavori eseguiti nel 2021 sul fosso Calatella a Mare e quelli invece previsti nel progetto elaborato dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile, ancora nella fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale della Regione, in attesa delle osservazioni degli enti. Un progetto che ridisegna la sagoma del Calatella, e in parte il suo percorso, del valore di circa 250mila euro. Noferi ricorda che nel 2021 erano stati avviati alcuni lavori sul Calatella a Mare, che avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione idraulica del territorio, da completare entro l’estate 2021: ora vuole conoscere lo stato dell’arte e dei risultati. Per il Calatella, invece, la consigliera evidenzia che i cittadini segnalano ancora allagamenti ai piani bassi delle case dopo piogge abbondanti.