Internet delle persone con Fidapa

Domani alle 17 a palazzo Binelli si parla di come internet abbia cambiato il mondo e i rapporti sociali. L’incontro dal titolo ‘Internet delle persone’ organizzato dalla Fidapa punta a una riflessione sulla realtà dell’ecosistema internet, che partendo dalle origini della rete ha l’ambizione di far capire alle persone che la usano cosa c’è oltre lo schermo del cellulare. All’evento che rientra nel tema internazionale ‘New action through cooperation’ sarà lasciato ampio spazio agli interventi del pubblico. Il convegno sarà coordinato dalla presidente Marzia Grassi e parteciperà come relatore l’apuana Laura Abba, laureata in matematica, ‘internet pioneer’, studiosa del Cnr e collaboratrice dell’istituto di informatica giuridica e dei sistemi giudiziari del Cnr. Per info 348 79.810.01.