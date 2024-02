International festival. La grande cultura sbarca negli Stati Uniti. Evento alla ’Casa Italiana’

Il ’Lunigiana International Music Festival’, giunto alla sua settima edizione spicca il volo ed attraversato l’oceano si presenta nella Casa Italiana ’Zerilli-Marimò’, tempio della cultura del nostro Paese a New York e sede del Dipartimento di Studi Italiani della New York University. Non più quindi l’annuale conferenza stampa nella Sala Consiliare del Museo degli Agostiniani a Fivizzano, in questo 2024 , bensì nella Grande Mela dove venerdì prossimo 9 febbraio, alle 18, saranno presenti anche Luigi Giannetti, sindaco del Comune di Fivizzano, il presidente del Festival stesso, Andrea Rossi (nella foto), la direttrice artistica Chantal Balestri unitamente a Simone Dini Gandini, scrittore e content creator ufficiale della Fondazione del festival Pucciniano.

Alle 19 ora locale infatti, al teatro della Casa Italiana, si terrà un concerto dedicato al Maestro Giacomo Puccini in occasione della ricorrenza del centenario della morte. L’evento, vedrà l’esecuzione di alcune fra le sue più famose arie d’opera e canzoni, interpretate dalla guest star del festival Puccini Marina Nachkebiya Medici, insieme agli studenti del Lunigiana International Music Festival delle trascorse edizioni.

Durante la cerimonia, verrà presentata la collaborazione fra l’altro con il Festival Puccini di Torre del Lago, rappresentato da Simone Dini Gandini che racconterà del grande compositore Giacomo Puccini. "Una grande soddisfazione per gli organizzatori specialmente per Andrea Rossi e Chantal Balestri e per il nostro Comune - afferma il sindaco Giannetti - poter presentare il festival nella città di New York. Si tratta di una incredibile promozione del territorio non solo di Fivizzano, ma della Lunigiana tutta. Il mercato americano è uno dei più attenti allo sviluppo della Lunigiana, sia turistico che nel mondo degli affitti e della ristrutturazione di case vacanze. Il Festival sta crescendo in maniera verticale a pieno campo e ciò non può che renderci particolarmente felici".

La conferenza stampa, sarà motivo per illustrare la seconda iniziativa denominata ’Progetto d’Opera’ all’interno del corso di canto del Lunigiana International Music Festival, finalizzata alla rappresentazione in forma semiscenica dell’opera ’Suor Angelica’ del Maestro Puccini che avrà luogo il 7 agosto 2024 a Fivizzano e per la quale si svolgeranno le audizioni a New York nei giorni 7-8 febbraio.

Un appuntamento assolutamente importante per tutta la Lunigiana e soprattutto per Fivizzano che vede sempre di più affermarsi come centro di attrazione culturale per intere generazioni di musicisti ed in generale, provenienti da tutto il mondo. Una occasione in cui si parlerà anche di Lunigiana, attraverso testimonianze e materiale informativo per far conoscere quanto di più bello la nostra terra è in grado d’offrire al visitatore. Attraverso la cultura quindi si mangia, con le iniziative che vengono esportate in tutto il mondo e che regalano lustro alla Lunigiana. Un modo concreto per pubblicizzare non solo le nostre tradizioni, ma anche i servizi del territorio tutto.

Roberto Oligeri