Intanto la metà dei bagni apre per Pasqua

Sarà una Pasqua bassa quest’anno e nella speranza che il meteo sia favorevole è molto probabile che molti turisti e residenti scelgano il mare e la spiaggia per trascorrere questi giorni di festa. Gli operatori balneari già da settimane hanno iniziato a spolverare ombrelloni, sdraie e lettini per accogliere i primi visitatori primaverili. "La tendenza è di aprire in occasione delle festività pasquali - dichiara Itala Tenerani, presidente del Consorzio Balneari Massa –. Tra il 40 % e il 50% degli stabilimenti balneari del comune di Massa aprirà i lidi per accogliere i clienti. Certo molto dipenderà dal meteo, sperando in giornate calde e di sole sicuramente quasi la metà di noi sarà in parte pronto per offrire i vari servizi. Molto dipende anche dalle zone. Quelle centrali con alberghi, campeggi e seconde case sono le più frequentate dai turisti e quindi gli operatori saranno preparati". Gli stabilimenti balneari possono infatti aprire per cure elioterapiche già in primavera mentre hanno l’obbligo di aprire le spiagge e offrire i servizi dal 15 giugno al 15 settembre. "Molto dipende dalle caratteristiche delle aziende" specifica la Tenerani. Se infatti i bagni hanno il punto ristoro attivo tutto l’anno sarà più facile poter trascorrere il pranzo di pasqua o di pasquetta in riva al mare, serviti come a ristorante. Diversa questione è il prolungamento della stagione oltre il 15 o 30 settembre, perchè quella partita si giocherà in base alla situazione nazionale, visto che le concessioni sono in scadenza e ancora la spada di Damocle sui balneari si chiama Bolkestein.

Laura Sacchetti