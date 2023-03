Insulti agli arbitri e al team rivale Tempesta di sanzioni nel basket

Tempesta di sanzioni disciplinari sul basket giovanile dove le intemperanze in tribuna e in campo, poco si addicono ai principi dello sport e vedono sempre gli arbitri al centro di insulti, o peggio di aggressioni, come se loro, spesso coetanei dei giocatori, non avessero il diritto di sbagliare in buona fede. Molto, ma non tutto, succede nell’ultima giornata della seconda fase del campionato under 19 silver che dopo una prima fase tutto sommato tranquilla (solo una ammenda di 20 euro al Cmc per offese del pubblico), ambedue le carraresi si scatenano nella seconda fase ed entrambe nella seconda giornata di andata.

Nella trasferta di Capannoli contro il Valdera, il Cmc rimedia la squalifica del campo per una gara per invasione del campo commessa da più persone (pena obbligatoriamente commutata in ammenda di euro 275); Luca Cucurnia è squalificato per una gara per comportamenti non regolamentari e plateali; Lorenzo De Angeli è invece squalificato per 2 gare per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco. La mannaia del giudice colpisce anche i padroni di casa con la squalifica di una giornata del campo e di un giocatore. Nella stessa giornata l’Audax non è da meno e sul campo livornese della Invictus, i carraresi rimediano la squalifica del campo per 3 gare (commutata obbligatoriamente in ammenda di euro 825) per invasione del campo commessa da più persone, con aggressione; oltre alle squalifiche dei giocatori Iacopo Evangelisti (4 gare), Davide Ferla (4 gare) e Andrea Bencaster (5 gare), tutti per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco e per comportamento minaccioso e violento. Tre giornate anche al campo dei labronici e due giocatori squalificati (1 e 4 giornate).

Più tranquilla la situazione tra gli under 17 silver dove fino ad ora, il Cmc ha rimediato solo una ammenda di 100 euro per avere omesso la richiesta di intervento della forza pubblica, mentre in casa Audax è arrivava una ammenda di 20 euro per offese collettive del pubblico agli arbitri; e due deplorazioni ad altrettanti giocatori, per comportamenti scorretti nei confronti degli avversari. Nel campionato under 15 l’Audax, dopo una prima ammenda di 40 euro per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri, ha visto la situazione degenerare prima di Natale a Pontedera, con la squalifica del campo per 3 gare per invasione del campo di gioco commessa da individuo isolato con aggressione (pagamento poi della sanzione obbligatoria), una ammenda di 40 euro per offese e minacce collettive del pubblico agli arbitri e una di 100 euro per aggressione commessa da più persone fuori del campo di gioco.

Maurizio Munda