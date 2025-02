Insultato il consigliere Tosi: "Un episodio vergognoso"

Insulti al consigliere comunale della Lega Andrea Tosi per aver chiesto la rimozione della statua di Ernesto Che Guevara. È successo venerdì notte in zona Movida a Marina. "Fascista…", "A Carrara comanda la sinistra", "Te e i tuoi amici siete dei pagliacci, non dovete stare qua, dovete andarvene", queste alcune delle offese che Tosi (24anni) ha raccontato di essersi sentito piovere addosso mentre era in compagnia degli amici. Immediate le attestazioni di solidarietà, a cominciare dalla sindaca Serena Arrighi. "Condanniamo ogni tipo di violenza fisica o verbale, esprimendo solidarietà al consigliere Tosi, così come ai suoi amici. Li invitiamo a denunciare alle forze dell’ordine". Dal gruppetto di ragazzi che ha insultato Tosi cercando di ottenere una sua reazione, sempre a detta del consigliere comunale, si sarebbe staccato un coetaneo che lo avrebbe insultato avvicinandosi molto al viso, al punto che uno dei due amici si sarebbe messo di mezzo, ma invece di calmare il giovane avrebbe ricevuto uno schiaffo in faccia. "Questo episodio mi ha veramente spaventato perché non sono stato aggredito verbalmente durante una manifestazione, ma durante una normale serata in compagnia dei miei amici – racconta Tosi –. Uno di loro nel tentativo di provocarmi mi è venuto al viso, il mio amico si è messo in mezzo ed è stato colpito al viso. Ci tengo a sottolineare che i miei amici nulla c’entrano con la politica. Sono stati coinvolti in un episodio vergognoso. Non solo sono stato attaccato per le mie opinioni, ma anche loro sono stati presi di mira senza giustificazione. Tutto questo è inaccettabile. È grave che io non sia più libero di girare senza venire aggredito e per di più su Che Guevara. Non è accettabile che in tutto questo siano stati coinvolti anche i miei amici. Deciderò se sporgere denuncia".

Alessandra Poggi