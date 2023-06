Inseguito dalla polizia Era carico di droga

Arrestato dalla polizia un pusher. Gli agenti del commissariato hanno arrestato un marocchino di 39 anni che dapprima ha cercato di fuggire in sella alla sua bicicletta e, dopo essere stato raggiunto, ha cercato di ingoiare la droga che aveva in tasca. Un inseguimento rocambolesco nelle vicinanze di Villa Ceci e in pieno traffico. L’uomo già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per spaccio, alla vista degli agenti ha cominciato a pedalare velocemente, voltandosi per sincerarsi di averli allontanati. Gli agenti vedendo lo strano comportamento hanno intimato all’uomo di fermarsi usando anche il lampeggiante e la sirena, ma lui, ignorando l’ordine, ha iniziato a pedalare sempre più forte schizzando tra le auto in transito.

Proseguono i controlli del commissariato finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti e a situazioni di degrado, in particolare nelle zone ritenute a rischio. Una volta raggiunto lo spacciatore, gli operatori si sono subito resi conto che l’uomo aveva portato alla bocca diversi involucri di droga nella speranza di nasconderli e risultare pulito. È stato proprio il tempestivo intervento degli agenti, come accertato successivamente, che ha impedito all’uomo di ingerire la droga che avrebbe potuto essergli fatale. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato davanti all’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, applicando per il 39enne anche la misura cautelare del divieto di dimora nella nostra provincia.