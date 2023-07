Inquinati i tratti dove c’è il divieto di balneazione

Mare, l’80% dei campioni d’acqua esaminato da Legambiente in Toscana risulta oltre i limiti di legge. È quanto emerge da Goletta Verde, la campagna che monitora lo stato di salute delle coste italiane. I campionamenti sono stati effettuati da volontari di Legambiente tra il 19 e il 21 giugno. Dei 20 campioni esaminati, 16 sono risultati fuori dai limiti di legge: 12 punti sono stati giudicati fortemente inquinati, in quanto i campioni superano di più del doppio i limiti normativi, quattro hanno avuto il giudizio di inquinato. Tre punti in provincia di Massa Carrara sono risultati fortemente inquinati: la foce del torrente Carrione a Marina di Carrara, il torrente Lavello e il fiume Brugiano a Marina di Massa. ’Solo’ inquinata la foce del fiume Versilia al Cinquale. Va detto che in questi tratti vige, da sempre, il divieto di balneazione permanente.