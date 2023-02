Inquinamento nell’area ex Coke Regione a caccia dei responsabili

di Francesco Scolaro Sono passati oltre 30 anni da quando la ex Italiana Coke ha abbandonato la zona industriale apuana e soltanto oggi, inizio febbraio, la Regione Toscana ha avviato in maniera ufficiale il procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, come prevede la legge del 1990 ma soprattutto in un’ottica di intervento di bonifica che non può essere attuato e pagato dallo Stato senza avere almeno un responsabile, che sia solvibile o meno, come dispone il testo unico dell’ambiente. Indagini che servono a identificare il responsabile della contaminazione, per poi diffidarlo con ordinanza motivata a porre in essere gli interventi necessari a mettere in sicurezza e bonificare l’area e se non è più solvibile o rintracciabile allora tocca allo Stato. Stiamo parlando di un’area che oggi non è più Sito di interesse nazionale ma è Sir che rientra a tutti gli effetti nel perimetro all’interno del quale la Regione, in vista di ulteriori finanziamenti da parte dello Stato, ha stanziato 12 milioni di euro per effettuare la bonifica della falda, sperando si riesca a partire entro l’anno. L’avvio della procedura quindi arriva comunque dopo una fase di elaborazione ‘interna’ alle istituzioni che ha portato a trovare circa...