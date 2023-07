Inquinamento, il Pri tuona "Divieti di balneazione: si trovino i responsabili"

Divieti di balneazione: per i Repubblicani c’è il rischio di danno d’immagine. "Siamo soddisfatti – scrive il segretario della sezione ’Mazzini’ Giorgio Raffi – del breve tempo col quale sono rimasti in vigore i divieti di balneazione sul nostro litorale, ma ci preoccupa il danno d’immagine che questi hanno creato alla stagione turistica. Divieti che periodicamente colpiscono il nostro litorale e che necessitano una maggiore attenzione da parte di chi amministra. Alcuni divieti sono generati da anni da forti temporali che mettono in crisi i nostri depuratori, un problema che purtroppo ancora non è stato superato; altri, come quelli dei giorni scorsi, nascono da sversi di reflui dovuti alla mancanza di rete fognaria soprattutto a Ronchi. Il Comune, socio della società di gestione idrica e tra i maggiori contribuenti dato il numero di abitanti, dovrebbe esigere dalla società che gestisce il servizio la realizzazione della rete fognaria nel più breve tempo possibile. Sapendo che servono risorse e tempo, il sindaco dovrebbe obbligare chi di competenza a controllare che tutte le abitazioni non allacciate alla rete fognaria non sversino direttamente sui corsi d’acqua e far verificare se hanno le giustificazioni per il corretto conferimento all’impianto. Può scontentare chi prende le sanzioni, ma la salute ci guadagna".