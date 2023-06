Inizieranno nel 2024 i lavori per la realizzazione del tratto della Ciclovia Tirrenica tra Sarzana, Marinella e Fosdinovo

Prende forma il progetto della realizzazione del lotto della Ciclovia tirrenica tra Sarzana, Marinella e Fosdinovo in un tragitto ciclabile di circa 15 chilometri. Il nuovo tratto si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica, che in Liguria prevede un percorso di 400 km tra il confine con la Toscana e quello francese. Il tratto Sarzana-Marinella è stato finanziato con oltre 14 milioni, di cui quasi 13 con fondi del Pnrr. L’inizio dei lavori è indicativamente fissato per primi mesi del 2024 e le opere saranno concluse entro il 2025. Il tratto tra Sarzana e Fosdinovo è fondamentale non solo per le zone di confine, ma per tutto il progetto della Ciclovia Tirrenica, un’infrastruttura ambiziosa. Per questo tratto è stata approvata la convenzione tra Regione Toscana, Regione Liguria e Comune di Fosdinovo.