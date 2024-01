Iniziative per ragazzi disoccupati

Si chiama “Talenti in azione’ il bando della Regione che finanzia progetti per i giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi. Una iniziativa importante e innovativa, a favore di un settore della popolazione spesso difficile da intercettare e che in Italia conta ben 1,6 milioni di persone. Il bando ha una dotazione di 5,8 milioni e i progetti delle agenzie formative a cui è rivolto dovranno prevedere un partenariato con enti locali, imprese e soggetti del Terzo settore. per questo è particolarmente atteso il webinar di approfondimento che si terrà domani, cui parteciperanno amministratori, associazioni di categoria, sindacati, esperti. La scadenza del bando, finanziato dal programma regionale Fse+2021-2027, è l’1 marzo.