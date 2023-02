Iniziativa della Mab Unesco Assemblea dei residenti nel parco "Passaggio costruttivo e creativo"

La Mab Unesco dell’Appennino tosco-emiliano riunirà i suoi cittadini in cinque assemblee territoriali, coinvolgendo più persone possibili, ognuno chiamato a portare la propria esperienza. Si arriverà così a un’assemblea plenaria, online, che raccoglierà le voci di tutti. "La Riserva Uomo e Biosfera dell’Appennino tosco emiliano – spiega Fausto Giovanelli (nella foto), presidente del Parco Nazionale e coordinatore della Mab Unesco – è a un passaggio costruttivo, creativo. Abbiamo un orizzonte nuovo che si allarga e si estende dai Crinali d’Appennino alle colline fino alla pianura e al mare di Luni. E’ un ambito più vasto di territori, persone, scuole, pubbliche istituzioni, imprese e aree protette. La sfida nella sfida – sottolinea Giovanelli – è costruire nei cinque ambiti territoriali che hanno ciascuno distinta identità, storia culturale e amministrativa, un centro motore e uno spazio di scambio e promozione di esperienze". L’assemblea dell’ambito che coinvolge la Lunigiana, dal Portus Lunae al crinale, si svolgerà oggi a Luni dalle 9 alle 14, presso Made-Spazio Eventi in via Morucciola. L’assemblea è aperta a tutta la comunità.