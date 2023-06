Inizia il valzer dei presidi "Dodici sedi sono vacanti"

E’ iniziato il valzer dei dirigenti in vista del prossimo anno scolastico negli istituti del territorio apuano e qui il numero di ‘sedie’ vuote è davvero alto. Nella circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana inviata ai dirigenti scolastici, ai dirigenti degli ambiti territoriali e ai direttori generali degli uffici scolastici, oltre che per conoscenza alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, sono 12 le sedi ‘vacanti’ e comunque disponibili. E potrebbero diventare anche di più, come evidenzia la responsabile della Flc Cgil Scuola, Isa Zanzanaini, perché "nella nostra provincia ci sono diversi dirigenti che provengono da altri territori e potrebbero ottenere l’autorizzazione al trasferimento", il che farebbe lievitare il numero di posti vacanti per quelli che un tempo erano i ‘presidi’ di scuola. La circolare dell’Ufficio scolastico serve ad aprire le porte alle operazioni di conferme, mutamenti, mobilità interregionale degli incarichi con decorrenza al primo settembre. I posti sono negli istituti: Dante Alighieri di Aulla, Baracchini di Villafranca, Cocchi di Licciana, Ferrari di Pontremoli, Massa 6, Giorgini di Montignoso, Tifoni di Pontremoli, Moratti di Fivizzano, Carrara e Paesi a monte, Mahatma Gandhi di Albiano Magra (nuova sede risultate da operazioni di ristrutturazione della rete scolastica), Zaccagna Galilei di Carrara, liceo scienfitico Marconi di Carrara.

"Abbiamo però anche tanti dirigenti scolastici del territorio vincitori di concorso che sono in giro per l’Italia e che vorrebbero rientrare – evidenzia ancora Zanzanaini – La Regione, anche su pressione dei sindacati, ha lasciato 16 posti disponibili per nuove immissioni in ruolo a disposizione per i trasferimenti interregionali per favorirne il rientro. Ma purtroppo un altro problema è il fatto che vengono messi a ruolo pochissimi dirigenti rispetto alle sedi vacanti e sembra che sia legato al fatto che vogliono accorpare le scuole". Il riferimento è alla recente finanziaria del Governo dove è stato "inserito un emendamento che pretenderà l’accorpamento di tutte le scuole che non hanno almeno 900 iscritti. Praticamente vuol dire chiudere tutte le scuole della Lunigiana e sulla costa un sacco di istituzioni scolastiche non avrebbero i requisiti". Numeri troppo alti anche rispetto al passato quando sul territorio i limiti erano di 400 studenti per la Lunigiana e 600 per la costa, come rimarca la responsabile della Cgil. "La vicenda – continua – è stata impugnata da parecchie Regioni davanti alla Corte Costituzionale, anche la Toscana, faremo una battaglia serrata su questo. Non è possibile che per risparmiare sui dirigenti alla fine penalizzino le istituzioni scolastiche". Sul fronte del personale docente e Ata, poi, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. "Non abbiamo ancora i contingenti, sappiamo che ci sono tanti posti disponibili ma non abbiamo ancora la comunicazione su quanti saranno assunti a tempo indeterminato".

FraSco