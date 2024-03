Ingegneria naturalistica per le frane. Lavori ad hoc in via Bassa Tambura

Si stanno concludendo i lavori di consolidamento dei versanti sopra la strada provinciale 5 della Bassa Tambura in corso a cura del settore tecnico della Provincia, con la direzione affidata all’ingegnere Stefano Nadotti. Lo scopo è quello anche di prevenire l’attivazione di nuove frane particolarmente frequenti nella zona con enormi disagi soprattuttoper i redenti dei paesi di montagna: Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Gronda, Guadine e Resceto. Il tratto di strada interessato è quello a valle dello stabilimento Evam, nei pressi di Canevara: l’importo dei lavori eseguiti, dopo il ribasso d’asta, ammonta a oltre 360mila euro, finanziati con somme già stanziate dalla Regione.

Ma che tipo di intervento è stato effettuato? Il lavoro rappresenta il completamento di un precedente intervento con il quale era stata effettuata la messa in sicurezza del piede del versante direttamente ai margini della carreggiata stradale con una opera di sostegno su micropali e tiranti e la captazione di una grande quantità delle acque che interessano il versante tramite fossi di guardia e trincee profonde collocate a circa 4-5 metri di profondità a distanza di un centinaio di metri dalla piattaforma stradale. Gli studi geologici hanno evidenziato infatti che i fenomeni franosi sono collocati in uno strato superficiale di terreno dovuti alla circolazione idrica che causa un decadimento delle caratteristiche geotecniche dei materiali con il manifestarsi di fenomeni di ’fluidificazione’. L’intervento si propone quindi di completare l’intercettazione delle acque superficiali e sub- superficiali con una serie di opere di drenaggio ( trincee drenanti a circa 2-3 metri di profondità) e con tre ordini di palificate doppie in legname. Sono interventi riconducibili alla tipologia di ’ingegneria naturalistica’ e sono vere e proprie strutture di sostegno a gravità realizzate con materiali naturali (legname, pietrame, terre).

Nel caso specifico, sono state integrate con un ordine di micropali in acciaio posto nella parte retrostante delle opere per migliorare il grado di vincolo con gli strati di materiale meno superficiale e più resistenti. A metà versante (a circa 35 metri dalla strada) è stato realizzato un cordolo in cemento armato su micropali e tiranti che garantisce una forte resistenza contro la spinta delle terre e contribuisce alla stabilizzazione dell’area senza che esso abbia un impatto estetico negativo sul paesaggio. Le opere collaterali sono una serie di ’pennelli’ deviatori in legname che intercettano l’acqua di ruscellamento limitandone la possibilità di infiltrazione e convogliandola verso una canaletta in legname posta nella zona mediana dell’intervento lungo la massima pendenza.