Infortuni sul lavoro, sos dell’Anmil Il 2022 in provincia un anno nero Aumentano le malattie professionali

Infortuni sul lavoro, nella nostra provincia abbiamo dati contrastanti. A fornirli è l’Associazione lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Lo scorso anno da noi gli infortuni sul lavoro sono aumentati. A dirlo è Paolo Bruschi, che rappresenta l’associazione nel nostro territorio. Che parte dai dati nazionali: le denunce presentate all’Inail tra gennaio e dicembre 2022 indicano che gli infortuni da lavoro sono aumentati del 25,7 % rispetto al solito periodo del 2021: 698mila casi. Di questi i casi mortali sono stati 1.090 (meno 10,7% rispetto all’anno prima che fu però segnato dal picco della pandemia) di cui 970 uomini e 120 donne. Si è registrato un aumento delle vittime fra 25 e 39 anni con 196 casi contro i 153 del 2021, mentre la perdita di vite tra gli under 20 sono state 22 (10 nel 2021). In aumento anche le malattie professionali denunciate: ben 60.774 con un aumento del 9,9%.

Venendo a Massa Carrara, "la nostra provincia – dice Bruschi – ha avuto un aumento degli infortuni del 27% (2.253 nel 2021 e 2.861 del 2022). Abbiamo avuto solo un caso di morte sul lavoro ma le malattie professionali denunciate hanno avuto un’impennata del 21.3 % (889 del 2021 e 1.078 del 2022). E dobbiamo considerare che ogni anno molte persone muoiono per malattia professionale". Sempre nella nostra provincia, nei primi due mesi di quest’anno sono state registrate 374 denunce di infortunio. Fortunatamente nessuno mortale ed in più c’è un calo degli infortuni denunciati del 15,6%. Nei primi due mesi del 2022 erano 443. Trend inverso, purtroppo, per le malattie professionali che hanno raggiunto i 163 nuovi casi (in pratica un più 27,3%). Ai dati sopra riportati – continua Bruschi – mancano all’appello i numeri degli infortuni che subiscono i lavoratori delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, le forze armate e in ultimo, ma non per importanza, quelli non denunciati in quanto si tratta di lavoro in nero o per paura di perdere il posto". Infine Bruschi pone una domanda retorica. Come possiamo invertire il trend infortunistico e cercare di prevenire gli infortuni? "Le norme ci sono – conclude il rappresentante dell’Anmil - dettate dalla legge 81 del 2008 meglio conosciuto come Testo unico sulla sicurezza, e vanno applicate, ma dopo 15 anni dalla sua entrata in vigore mancano ancora 20 decreti attuativi. Occorrono controlli e controllori per verificare, quando accade, la realtà dei fatti. L’Anmil è nata come punto di riferimento per le persone vittime del lavoro, ma quello per cui dobbiamo lottare tutti uniti è affinché queste tragedie non si verifichino più".