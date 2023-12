Infopoint diffusi, la proposta. Il turismo nei negozi e nei bar

Aumentare l’accoglienza turistica con il contributo degli infopoint di comunità. Questo l’obiettivo degli uffici comunali illustrato ieri nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi (nella foto). Una pratica, l’infopoint diffuso, da affiancare a quelli ufficiali, che è già in atto da diverso tempo in altre località italiane, in regioni come Sicilia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e anche in Toscana, nato con l’idea di integrare i punti informativi per il turista oltre alla rete tradizionale. E’ stata presentata in commissione una manifestazione d’interesse per l’adesione rivolta agli operatori economici del territorio comunale disposti a partecipare all’idea di infopoint diffuso: negozi, strutture ricettivem, ristoranti, bar azieden agricole e vinicole. . Le attività aderenti al progetto ‘Il benvenuto della comunità’ dovranno farlo a titolo gratuito. I negozi aderenti potranno svolgere in parallelo alla propria attività anche una prima accoglienza turistica, diventando di fatto promotori del territorio. L’idea è fornire una prima serie di informazioni sulle opportunità paesaggistiche e culturali del territorio, oltre a indicazioni sul patrimonio storico. "Progetto che potrebbe essere utile – ha sottolineato Simone Caffaz - ma nel documento mancano dei particolari. Servono dei cambiamenti per non incorrere in effetti negativi. Non sono esplicitati servizi turistici come la vendita biglietti di pullman e crociere, che vanno attribuiti ai commercianti. Servirebbe poi da parte degli aderenti almeno la conoscenza della lingua inglese". Si è quindi espresso per l’opposizione anche il consigliere Massimiliano Manuel, riallacciandosi alla formazione. "Oltre ai commercianti aderenti, serve una formazione adeguata anche agli info point principali – ha aggiunto - con informazioni dettagliate e proposte di itinerari per non portare a un turismo mordi e fuggi. Serve più qualità e meno quantità, vista la dimensione del territorio".