Info point, un pasticciaccio Affidati senza gara La Lega contesta "I conti non tornano"

CARRARA

Andrea Tosi della Lega interviene sull’assegnazione diretta degli info point, in particolare su quello di Fossacava. "Sono passati mesi nel silenzio assoluto e finalmente, in piena estate, si scopre dell’avvenuta assegnazione diretta degli info point – scrive Tosi al nostro giornale, bocciando la condotta del Comune –. Pare che il settore cultura abbia affidato direttamente la gestione degli info point all’Endas. Quello di Marina è stato affidato al buio senza una sede certa. Peraltro è poco chiara anche la stima di un monte orario massimo pari a 2059 ore feriali e 502 ore festive, senza che siano specificati gli orari di apertura dei vari info point. Ci sembra un metodo confuso e che non permette di svolgere i controlli e la certezza della gestione. Inoltre emerge che ’si ritiene opportuno affidare la gestione dell’areaa di Fossacava dal 16 giugno, stimata in 9mila euro oltre Iva e oltre 5.500 euro, onnicomprensivi, per il direttore scientifico’, senza specificare anche in questo caso gli orari e i compiti. Il tutto per beni e servizi di un importo di 55mila euro. Come mai è stata fatta la scelta dell’assegnazione diretta e non quella della valutazione di progetti sulla base dell’offerta tecnica ed economica – chiede Tosi –? Perché si è preferito non invitare altre ditte, tramite pec, verificato che sul mercato sono presenti diversi operatori economici operanti sulla categoria della fornitura richiesta?". Secondo Tosi non convince l’urgenza, perché il tempo a disposizione c’è stato e siccome era ormai iniziata la stagione turistica, occorreva dare continuità all’Endas. "Certo che se è pur vero che occorre una formazione specifica, occorre anche che per i dipendenti sia applicato il contratto di lavoro per una busta paga che va dai 881 ai 1497 euro lordi per 40 ore settimanali. I conti non tornano. Visto che le spese vive sono tutte a carico del Comune come sono stati calcolati i 55 mila euro? Chiediamo un rendiconto analitico"

Alessandra Poggi