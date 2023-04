Infinite udienze e testimonianze Un processo iniziato nel 2015 dopo indagini e perizie infinite

di Andrea Luparia

Il processo in aula per l’alluvione di Aulla era iniziato nel 2015. La maxi inchiesta aveva portato ad avere almeno 150 testimoni, decine di parti civili e undici imputati fra amministratori, ex sindaci e tecnici della Provincia. Nella prima udienza davanti al giudice Giovanni Sgambati (pm Rossella Soffio), si erano costituite parte civile i parenti delle due vittime della tragedia: fra loro la nipotina di Claudio Pozzi e altri familiari di Erica Pavoletti. Fra gli imprenditori danneggiati dall’alluvione entrarono nel processo anche i titolari dello studio “Galeazzi“. La seconda udienza servì a concludere le fasi preliminari e a verificare che tra i testimoni c’erano residenti, tecnici, personale delle forze dell’ordine, guardie forestali, tutti chiamati a raccontare cosa avevano visto quella tragica sera. Imputati nel processo per l’alluvione, gli ex sindaci di Aulla Lucio Barani e Roberto Simoncini, tecnici e dirigenti della Provincia Giovanni Menna, Gianluca Barbieri e Stefano Michela; l’ex vicesindaco Gildo Bertoncini; Giovanni Chiodetti, l’ex assessore comunale alla Protezione civile e dirigenti ed ex dirigenti del Comune di Aulla Franco Testa, Giuseppe Lazzerini, Mauro Marcelli e Ivano Pepe. Tutti accusati, a vario titolo, di omicidio e disastro colposo: nelle indagini la Procura della Repubblica aveva subito puntato il dito sul piano di protezione civile del Comune di Aulla, sul funzionamento della cassa di espansione di Chiesaccia e sulla costruzione di nuove case all’interno dell’alveo del fiume. Venne prosciolto invece, in sede di udienza preliminare, l’ex presidente della provincia Osvaldo Angeli. Da notare che ieri pomeriggio il Pubblico ministero Marco Rapelli ha puntato nuovamente il dito sulla cassa di espansione di Chiesaccia, ma non è servito. Per quanto riguarda invece le case costruite nell’alveo del fiume , alcune vecchie abitazioni di quartiere Matteotti sono state demolite, dopo anni di attesa.