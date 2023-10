Infiltrazioni mafiose. Il monito del Prefetto: "Nessun settore può sentirsi immune"

di Patrik Pucciarelli

Le infiltrazioni mafiose in provincia ci sono e si fanno sentire. "Mi hanno preso per pazzo quando all’inizio del mio lavoro in prefettura a Massa Carrara ho fatto 9 interdittive antimafia, le stesse che ci hanno permesso di individuare due macro settori di criminalità organizzata". Così il Prefetto Guido Aprea, ha aperto il suo intervento al convegno di mercoledì scorso dal titolo ‘Le interdittive antimafia una spia di allarme accesa sulle infiltrazioni della criminalità organizzata’. "Nel settore dei trasporti abbiamo i Casalesi quindi la camorra - ha poi proseguito - invece negli scavi c’è la ‘ndrina Grande Aracri di Cutro una cosca malavitosa della ‘ndrangheta calabrese".

Una mano criminale che spinge verso le infiltrazioni nell’economia legale con appalti e procedure pubbliche alla mercè di coloro che non potendosi impossessare dell’attività produttiva si insinuano in piccoli settori per poi prenderne il controllo. "Dobbiamo capire che in Italia non ci sono territori immuni - ha sottolineato Aprea - se da un punto di vita metodologico non partiamo da questo presupposto rimaniamo invischiati in un circuito vizioso e fare finta che la criminalità organizzata non esista è come fargli un regalo. Anche nelle gare pubbliche per trovare una ditta di pulizie per la prefettura, parliamo di cifre che si aggirano intorno ai 20mila euro annui , abbiamo trovato aziende segnalate da interdittive antimafia".

Ai fini dell’adozione di quest’ultima è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell’infiltrazione e del condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa. Quindi insieme a elementi da cui risulta che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata "le misure interdittive costituiscono uno spunto interessante anche per le indagini penali- ha poi preso la parola il procuratore della Direzione distrettuale antimafia antiterrorismo di Genova, Federico Manotti - perché si anticipa la soglia di intervento". Anche in questo caso grazie al rapporto biunivoco tra le misure cautelari, preventive e l’attività di indagine della Dda di Genova gli operatori del settore sono arrivati a scovare "cellule di ‘ndrangheta sul territorio - ha proseguito il procuratore - che effettuavano traffici illegali di sostanze stupefacenti. Proprio su Massa un collaboratore di giustizia ha fatto riferimento a una cellula di ‘ndrangheta e ulteriori indagini sul territorio hanno portato alla condanna in primo grado per estorsione e usura, aggravate con metodo mafioso, posta in essere a soggetti per riscossione credito da persone provenienti dalla Campania. Sempre sul territorio provinciale un collaboratore ha fatto riferimento a un’altra cellula di ’ndrangheta, ma non vi sono ancora sufficienti riscontri. Poi c’è stata l’operazione del 2020 con 300 chili di cocaina che dal Brasile sono stati trasportati in un’autofficina in via Longobarda a Massa per mano di un clan della ‘ndrangheta di Reggio Calabria. Infine la cellula di Sarzana, indicata dagli indagati come punto di riferimento della ‘ndrangheta per gli affiliati toscani, sentenza che però ha visto l’assoluzione di tutti i soggetti imputati. Per questo non bisogna sottovalutare il fenomeno".

In chiusura il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha sottolineato come l’interdittiva possa scontrarsi con le tempistiche delle procedure di gara per appalti pubblici dato che "visti i tempi ristretti dei soldi del Pnrr e della Regione, ci ritroviamo a selezionare in fretta la procedura di gara e solo alla fine veniamo a conoscenza se l’azienda si trova in black list marchiata dall’interdittiva". All’appuntamento, organizzato dall’Unimri e dalla Cna, sono intervenuti anche il presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci e presidente della fondazione Antonino Caponnetto, Salvatore Calleri. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, ha annunciato l’ingresso nella presidenza della Fondazione dell’avvocato Gino Angelo Lattanzi quale responsabile nazionale per l’affermazione della legalità e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema imprenditoriale.