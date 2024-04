Infermiera si trasforma in giallista

“Il destino contro“ è il titolo di un libro di Lia Frediani, infermiera che vive in Liguria con la passione per la narrativa crime. "La scrittura è stata una valvola di sfogo in un periodo particolare della mia vita nel periodo post Covid - spiega l’autrice - Faccio l’infermiera e trovarmi a scrivere questa storia nata in Irlanda, un paese, che mi ha sempre affascinato, è stata una prova che ha colpito anche me stessa positivamente". E’ un libro giallo che narra le vicende di Ella Simoni psicologa e docente universitaria. Questo personaggio conduce a Padova una vita abitudinaria, impegnata a guidare il suo destino su una strada sicura, priva di emozioni e sentimenti. Un destino che la metterà alla prova seminando dubbi sulle sue scelte esistenziali, quando durante un viaggio in Irlanda alla ricerca delle sue radici (il padre è irlandese) incontrerà Shane McKenzie, sergente della Garda Síocána. Quello che pare essere un incontro casuale e involontario si rivelerà un inganno ordito dal passato.

Una passione che nasconde un segreto mantenuto celato per anni, un mistero che la porterà a camminare sulla via della verità e a fronteggiare la morte,cambiando se stessa in maniera irrimediabile. Il giallo si snoda in due casi con un unico filo conduttore, ha sfumature erotiche in cui l’autrice presenta modalità di racconto sincere e minuziose, frutto di ricerche e abili ricostruzioni. Lia Frediani ha 53 anni, infermiera dal 1993 a tutt’oggi lavora in una Unità operativa di Medicina Generale. Ama ascoltare musica, guardare serie tv di genere crime-poliziesco, programmi fantasy romance e da sempre ha la passione per la lettura. Nel 2020 ha scritto il suo primo romanzo giallo, ma lo tenuto in un cassetto che al momento giusto si è riaperto.

