Indigenza e povertà, la riflessione politica "Il nostro impegno per la comunità di Aulla"

L’altro giorno si è tenuto ad Aulla il primo convegno del movimento Aurora. "Un modo nuovo di concepire la politica - affermano Emanuela Busetto ed Elena Bardelli -. Siamo soddisfatte del risultato ottenuto. Il Movimento che nasce a fine luglio è stato in grado, in pochi mesi, di avvicinare e farsi conoscere da persone la cui caratura intellettuale è di livello nazionale. Il tema ‘Indigenza e povertà’ è stato trattato da un punto di vista filosofico, psicologico ed antropologico. Dai tre punti di vista ne è scaturita la sintesi politica. Un percorso mai tentato fino ad ora, ha ottenuto il successo dei presenti. Sosteniamo convintamente che tutto è possibile quando pensiero e norma trovano i punti di coincidenza. Sabato sono stati trovati tutti. Lasciamo le polemiche ai reperti archeologici ed agli ambigui stereotipi che i lunghi anni di assenza di teorie politiche hanno creato e teniamo per noi la fermezza che ragionevolezza, responsabilità e consapevolezza potranno dare un futuro migliore. Da qui inizia il nostro cammino: speranza, fede e coraggio, i colori della nostra bandiera, non stanno alla finestra a guardare, si nutrono di azione che ci porterà al tanto richiesto cambiamento".