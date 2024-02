Indennizzi ad aziende e allevatori per i danni da aggressioni di lupi

Ammonta a 500mila euro la dotazione finanziaria con cui la Regione per il 2024 concede indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione provocati dal lupo. Le risorse sono state messe a disposizione dalla giunta regionale su iniziativa della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi quale riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni provocati dal lupo. "Anche per il 2024 – ha detto Saccardi – abbiamo ritenuto opportuno garantire la disponibilità delle risorse finanziare per venire incontro ad allevatori e aziende danneggiati che attendono questi compensi. Con l’ aumento del numero di predatori, ci vogliono risposte più agili rispetto al passato". L’erogazione degli indennizzi sarà consequenziale alla partecipazione del bando, che uscirà prossimamente. La concessione del contributo è subordinata all’accertamento del danno da predazione da parte del veterinario dell’azienda Usl competente e all’applicazione in azienda di almeno una misura di prevenzione (a tutela e protezione degli animali allevati) da parte dei beneficiari, quali: una recinzioni di sicurezza, o strutture a uso ricovero e cani da guardiania.

L’aiuto è concesso per danni diretti (rimborso del costo di mercato del capo predato) e indiretti intesi come i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti sopravvissuti. Beneficiari dell’aiuto sono le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) che svolgono attività di allevamento zootecnico di tipo ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino in Toscana. Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo di Artea al Settore della direzione agricoltura e sviluppo rurale responsabile dell’istruttoria entro 60 giorni dall’evento. Le domande potranno essere presentate per i danni da predazione subiti dalle aziende zootecniche tra 1 novembre 2023 e 31 ottobre 2024.