Incontro tra arte e cultura per gli amici del Campanone

Gli Amici del Campanone si sono incontrati domenica scorsa per il tradizionale convegno estivo. Al centro del programma la visita guidata al Teatro della Rosa, col professor Luciano Bertocchi che ne ha raccontato a una cinquantina di convenuti l’affascinante storia. Venne costruito nel 1739 per iniziativa di 16 famiglie della nobiltà pontremolese: originariamente i palchetti erano 33 saliti poi a 48 in un ampliamento del 1840 che aveva cancellato il loggione, riapparso nel restauro del dopoguerra. Nel 1982 il teatro era stato chiuso ma venne acquistato dal Comune per 900 milioni di lire. Una serie di finanziamenti pari a circa 3 miliardi di vecchie lire avevano consentito le prime opere di restauro. Nella visita non è potuta mancare una poesia dialettale, “Na serada a La Rosa“ di Renato Lucchesi, interpretata da Alberto Bellotti. Poi l’incontro nelle Stanze del teatro per ricordare l’ex presidente dell’Associazione Amici del Campanone Nicola Michelotti nel 13esimo anniversario della scomparsa. Dopo i saluti della vicepresidente Tosca Bertolini, che ha spiegato l’impossibilità a partecipare per motivi di salute del presidente Claudio Caldi e del sindaco Jacopo Ferri, che ha accolto la richiesta di intitolare una strada a Michelotti. Il professor Giuseppe Benelli ha ricordato Michelotti non solo come guida del sodalizio che ha associato emigrati in Lombardia con finalità aggregativo-culturali, ma anche come storico della Lunigiana. Michelotti è stato cofondatore e per 45 anni presidente (poi onorario) degli Amici del Campanone di Milano, ha fatto parte della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi fin dal 1970. E’stato membro emerito dell’Associazione Manfredo Giuliani di Villafranca, dell’Accademia Giovanni Capellini della Spezia e collaboratore del Centro aullese studi e ricerche lunigianesi.

Ha pubblicato vari libri e più di 500 saggi sulle principali riviste del territorio. I maestri di Nicola sono stati lo zio Giuseppe Brunero, che gli ha trasmesso il grande insegnamento del generale Pietro Ferrari, lo storico Manfredo Giuliani, aperto alle istanze del miglior storicismo, Gian Carlo Dosi Delfini con la sua esperienza imprenditoriale e, Nicola Zucchi Castellini con il bagaglio della sua erudizione e la disponibilità all’ascolto. Durante la commemorazione è intervenuto lo storico Paolo Lapi autore assieme a Michelotti dell’ultimo volume di Sudi Lunigianesi nel quale viene presentato un manoscritto di Giuseppe Damiani che contiene una cronaca pontremolese dal 1550 al 1584. La giornata si è conclusa al ristorante di Teglia con una cena vivacizzata dalle poesie dialettali di Bellotti.

Natalino Benacci