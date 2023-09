Incontro sull’eredità di Don Milani Questa mattina, l'istituto Zaccagna ospiterà il primo incontro operativo del progetto "I Care" per promuovere il pensiero e la pratica di don Lorenzo Milano. Quattro appuntamenti in tutta la provincia affronteranno tematiche come la dispersione scolastica e la restituzione delle riflessioni degli studenti.