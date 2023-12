Incontro sulla violenza di genere

La sezione provinciale di Forza Italia, con il coordinamento di Azzurro Donna Massa-Carrara, organizza per domani, sabato, un incontro per parlare della violenza di genere dal titolo ’Responsabilmente contro la violenza di genere’. L’incontro sarà alle ore 10.30 nelle stanze del teatro Guglielmi di Massa (ingresso da via Bastione). Parteciperanno al dibattito Francesca Menconi, responsabile del centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ del Comune di Carrara e gestito dal Cif Carrara, e Cataldo Scavuzzo, presidente del progetto Uomini responsabili Odv Carrara. L’incontro è aperto a tutti.