Incontro per il progetto di paesaggio con il garante regionale

La Regione Toscana in collaborazione con l’Unione di Comuni Montana Lunigiana e il Comune di Pontremoli organizza questa mattina alle 10.30 alle Stanze del Teatro della Rosa il secondo incontro del percorso partecipativo per il progetto di paesaggio “I territori della Lunigiana”. L’incontro è aperto a tutti, sarà possibile partecipare in presenza e tramite piattaforma zoom al link che verrà indicato sulla pagina web del Garante regionale all’interno della pagina dedicata al progetto di paesaggio. Modera l’incontro Francesca De Santis, garante regionale dell’informazione e della partecipazione nel governo della Regione Toscana. Il programma prevede i saluti dei sindaci Jacopo Ferri, Claudio Novoa e Gianluigi Giannetti, presidente dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana. Intervengono Domenico Scrascia e Beatrice Arrigo, dirigente e funzionario del Settore Paesaggio di Regione Toscana, Raffaelle Gerometta, Daniele Rallo, Michela Moretti della società Mate (progettisti dello studio di fattibilità). Sono previsti anche contributi del pubblico.