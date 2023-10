"Incontro Dibattito su Miguel de Cervantes: Carlos Ansò ne parla a Palazzo Ducale"

Per iniziativa delle associazioni “Culturando Carrara” e “Briciole”, il pomeriggio di sabato sarà dedicato a Miguel de Cervantes: alle 17, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale un incontro dibattito animato dal docente Carlos Ansò. Dopo aver conseguito due lauree all’Università di Barcellona e aver insegnato nei licei spagnoli, Ansò è approdato all’Università di Pisa, dove ha svolto attività di docenza nei dipartimenti di lettere e lingue. Il suo campo di indagine privilegiato è sempre stato il “Don Chisciotte”, sul quale non smette mai di ragionare al fine di cogliere le infinite suggestioni offerte da quello straordinario romanzo. Ispirato al Don Chisciotte è anche il testo teatrale a cui Ansò ha dato vita: “Don Quijote o el sueño de Cervantes”, un’elegia farsesca in due atti rappresentata anche in Italia come “Don Chisciotte o il sogno di Cervantes”.