Incontro dello Spi-Cgil con Giovanni Taurasi e il libro “Le nostre prigioni” sull’antifascismo

“Le nostre prigioni” è il libro scritto da Giovanni Taurasi, dottore di ricerca in Storia Costituzionale e Amministrativa, che lo Spi-Cgil di Massa e Montignoso, in collaborazione con Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti e Anpi di Massa, presenta domani alle 18 in piazza Paolini a Montignoso. Il libro ricostruisce le storie di dissidenti antifascisti incarcerati, e tra i personaggi esplorati c’è anche il massese Aladino Bibolotti, che subì le persecuzioni e il carcere fascista, il confino e l’espatrio e dopo la guerra, venne eletto senatore all’Assemblea Costituente. Coordina Luciano Berselli, dialogano con l’autore Franco Peselli, Ilario Paolini e Massimo Michelucci, dopo i saluti del sindaco Lorenzetti e della segretaria provinciale Patrizia Bernieri.