Incontro con Uliano Lucas e le sue foto tra visita, parole e musica

Doppio appuntamento oggi all’interno della mostra fotografica al Carmi “Altre voci, altri luoghi” che si chiuderà il 5 maggio: alle 14.30 Uliano Lucas incontra gli studenti dell’Accademia e alle 18 sarà protagonista di una visita-concerto con Alessio Lega. Oggi la Sala Marmi dell’Accademia di Carrara alle 14,30 ospita l’incontro con Uliano Lucas, moderato da Archivi della Resistenza e Giuseppe Baresi, docente di Cinematografia della scuola di cinema, fotografia e audiovisivi dell’Accademia. Prima dell’incontro, aperto a tutti gli studenti dell’Accademia, sarà proiettato il documentario “In una foto” (2009, 65’), regia di Giuseppe Baresi e Simonetta Fadda. Si tratta del risultato di una caccia al tesoro appassionante con i protagonisti di una foto di gruppo scattata da Uliano Lucas nel 1964, sulle tracce di persone, storie atmosfere che trasportano nella Milano degli anni Sessanta.

“Una foto, un canto” è invece il concerto-visita alla mostra con Alessio Lega in dialogo con Uliano Lucas in programma al Carmi sempre oggi alle 18. Sarà un concerto racconto per fare il controcanto a immagini vere e leggendarie. Da Milano al mondo, dal lavoro alla festa, dal sorriso alla rivolta, dalla poesia alla musica. Canzoni di autori di tutto il mondo, che come le immagini, separano e mescolano il bianco e il nero, la società e l’individuo. Gli artisti, Piazza Fontana, le rivolte, l’Africa, la fabbrica, il manicomio, la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo. Uliano Lucas racconterà il suo mestiere di fotografo: un modo di intendere e testimoniare.

Alessio Lega cercherà le parole e i suoni da intrecciare alle immagini di un mondo che ama, vive e lotta. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti (info: tel. 3290099418). La mostra di Uliano Lucas è promossa dal Comune di Carrara e curata dall’associazione Archivi della Resistenza con il patrocinio di Regione Toscana, Accademia Belle Arti Carrara, Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo e Isra - Istituto Storico della Resistenza Apuana.