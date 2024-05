Incontro con Padre Bernardo Gianni per “Trovarsi tra le stelle“

Al mudaC - museo delle arti martedì alle 18 l’incontro con il teologo Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, punto di riferimento spirituale e culturale per Firenze e guida di un’importante comunità monastica, che dialogherà con gli artisti Nadia Antonello e Paolo Ghezzi e con Cinzia Compalati.

Uomo di grande cultura e di profonda spiritualità, seguito anche sui social, Padre Bernardo Gianni ha avviato il rinnovamento della comunità monastica, con un’apertura verso l’esterno, all’accoglienza di persone in cerca di ascolto, senso, consolazione, fede. Uomo di pace, promotore del dialogo tra i popoli e le religioni, gli è stato conferito il Pegaso d’oro, massima onorificenza della Regione Toscana. E’ stato predicatore per gli esercizi spirituali della Quaresima di qualche anno fa per scelta di Papa Francesco ed è stato uno dei principali artefici dell’organizzazione del Convegno ecclesiale nazionale al quale, nel 2015 a Firenze, partecipò il Papa. L’incontro al mudaC si svolge nell’ambito dell’installazione “Trovarsi tra le stelle“, pensata e realizzata appositamente per Carrara dal duo artistico Antonello Ghezzi e visitabile al Museo in via Canal del Rio a Carrara fino al 2 giugno. Partendo dagli spunti suggeriti dall’installazione, la conversazione vuole lasciare spazio alla riflessione sulla natura umana e sulle relazioni nella società contemporanea. Spogliati del proprio telefono cellulare, primo ostacolo per vedere l’altro, i visitatori si trovano in uno spazio lunare, costellato da dune di marmo, che ricorda da un lato le cave di Carrara, dall’altro un pianeta lontano dalla Terra dal quale è possibile vedersi alla giusta distanza. In un inedito gioco di sguardi e punti di vista, realizzato grazie ad alcune immagini concesse dall’Osservatorio Europeo Australe e dalla NASA, si potranno vedere la Terra ritratta da lontano e le stelle della Via Lattea. Alzando lo sguardo dal periscopio ci si riconoscerà, infine, negli occhi di un’altra persona. Ingresso libero.