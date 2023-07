Incontro con lo scrittore Donnarumma

Raffaele Donnarumma stasera alle 21 sarà a Palazzo Binelli per presentare il suo libro ‘La vita nascosta’ nell’ambito della rassegna ‘Voce all’autore’, organizzata dalla biblioteca Lodovici in collaborazione con le librerie ‘Nuova avventura’ e ‘Ali di Carta’. L’autore in dialogo con Ali El Garbaouli parlerà del suo volume: la fine del ménage tra il protagonista, un docente universitario di 40 anni, e il suo convivente. Un addio che origina la dolorosa storia del protagonista, che si ritrova a ripercorrere la sua vita, dalla scoperta della propria omosessualità. Smarrito e confuso cerca di riappropriarsi di una vita che lo spaventa. In rete conosce un ragazzo ombroso, scostante, e se ne innamora. Incapace di reggere il confronto generazionale, recalcitrante ai doveri che gli imporrebbe la sua età, il protagonista sente che la vita gli sfugge.