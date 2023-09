Incontro con l’infermiera scrittrice

Oggi Martina Benedetti, l’infermiera diventata un volto emblematico della pandemia, ora si presenta come scrittrice. E oggi, alle 21 in piazza Maccari a Cinquale, presenta il suo libro “Fushimi Inari” (Giovane Holden Edizioni). Dialogheranno con l’autrice Alessandro Campaiola, direttore editoriale casa editrice MarDeiSargassi, e la direttrice Flavia Fedele. Due vite e due storie apparentemente distanti ma che finiscono per legarsi in un gioco del destino, una serie di coincidenze, li porterà però fianco a fianco al Fushimi Inari, il grande santuario sulle alture di Kyoto, associato dalle tradizioni alla prosperità e alla fortuna. Fino alla scoperta di un mondo tutto nuovo, armonioso e sofisticato, al riconoscimento di un legame particolare, e a impensabili stravolgimenti.