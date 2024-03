Incontro con le professioniste “eccellenti” in municipio

“Donne protagoniste” per l’8 marzo ad Aulla. La Consulta delle Donne del Comune organizza un pomeriggio di riflessione e dialogo con professioniste che si sono distinte in differenti campi d’azione. Dalle 17 nella sala giunta del municipio, dopo i saluti del sindaco Roberto Valettini e della presidente della Consulta, Sabrina Erta, Marina Pratici, delegata alle Pari Opportunità, dialogherà con la bibiotecaria Rita Ceresoli, l’imprenditrice Alessandra Massa, l’oncologa Paola Pacetti, la psicologa Arianna Petriccioli e con il gruppo organizzativo Centro Donna Lunigiana. "Un appuntamento – spiegano le organizzatrici – si prefigge l’obiettivo di fare conoscere figure femminili e realtà di eccellenza del nostro territorio". La Consulta delle Donne di Aulla, unico organismo così formato in tutta la Provincia, si è costituita il 21 agosto 2019 dopo un lungo percorso seguito, a livello istituzionale, da Marina Pratici, Tania Brunetti e Gabriele Gerini. La Consulta è un organo apartitico che opera negli ambiti dell’amministrazione comunale ma in autonomia. Ha funzioni consultive e operative, agisce nell’ambito delle pari opportunità, rispettando i principi di parità contenuti nella Costituzione per valorizzare il ruolo delle donne nella società, promuovere iniziative tese a favorire le pari opportunità operando anche per garantire le libertà individuali, senza discriminazione di genere, razza e religione. Tanti gli eventi organizzati dalla Consulta delle Donne aullese in questi anni, dalle panchine rosse, a convegni e presentazioni a tema, oltre all’avvio della Rete Pari Opportunità Lunigiana.