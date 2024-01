Incontro con l’attore Christian Ginepro e il suo romanzo d’esordio

L’attore Christian Ginepro ospite oggi, alle 18, al Leonardo Angolo Artistico Culturale di Borgo del Ponte a Massa dove presenterà il suo primo libro “Torna da me”. Dialogherà con lui Barbara Molinari, responsabile culturale di “Leonardo”, mentre l’attrice teatrale Alessandra Berti cura le letture. Christian Ginepro, attore, autore e regista, impegnato in TV, cinema e teatro, è noto al grande pubblico grazie alle serie televisive “Rocco Schiavone”, “Skam Italia”, “Che Dio ci aiuti” e ai film “Il colibrì”, “Arrivano i prof“ e “Boris”. Per le sue interpretazioni nei musical “La fabbrica di cioccolato”, “Vacanze romane”, “A qualcuno piace caldo” e “Cabaret”, ha ricevuto moltiriconoscimenti come i premi ‘Personalità Europea’, ‘Walter Chiari’, ‘Massimini’. Adesso si dedica anche alla scrittura e “Torna da me” è il suo romando d’esordio. L’ombra di un bacio sullo specchio. Un disegno che sorride. Voci, rumori che si inseguono tra pareti e corridoi. La casa in cui Dado, il protagonista, è vissuto fino a pochi mesi fa si sta rianimando, riportando alla vita le esistenze di Gioia e Alessandro. C’è una presenza chiara, che manda messaggi tutti da interpretare, fino a quando la medium chiamata a far luce sui fenomeni sempre più intensi e sconcertanti, scoprirà l’indicibile verità alla quale nessuno è preparato. Pagine capaci di coinvolgere il lettore in un racconto tra ghost story e thriller psicologico.

A.M.Fru.