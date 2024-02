Incontro con l’Anas. Mappa dei lavori futuri

Anas incontra l’amministrazione aullese per pianificare i futuri interventi. Ieri mattina Stefano Liani, direttore generale del compartimento e altri tecnici Anas hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini e alcuni componenti dell’amministrazione per ascoltare richieste e promuovere progetti. Un intervento importante interesserà Pallerone con la permuta di strade comunali con strade a oggi statali. In particolare via Guido Rossa, oggi comunale, diventerebbe statale mentre la strada statale che attraversa il paese diventerebbe comunale. In seconda battuta un tratto della statale 63, cioè via del Popolo, dovrebbe diventare di competenza comunale, mentre la strada che porta alla stazione ferroviaria diventerebbe di competenza statale. Anas si è dimostrata interessata e l’iter è stato avviato dagli uffici comunali. Durante l’incontro si è parlato anche del Masterplan resosi necessario dopo l’alluvione del 25 ottobre 2011, che ha già visto la realizzazione del nuovo muro d’argine sul fiume Magra, del belvedere e l’abbattimento delle case popolari di Quartiere Matteotti, che prevede anche una nuova viabilità, con l’obiettivo di eliminare il transito dei camion dalla statale della Cisa all’interno di Aulla. Sono interventi chiave, che permetteranno di alleggerire il centro cittadino dal traffico veicolare pesante e il miglioramento della qualità della vita nel cuore nevralgico di Aulla. Anas si è inoltre reso disponibile alla riqualificazione di piazza Repubblica, dove esisteva un vecchio distributore, ora parcheggio. Dirigenti e amministratori sono stati in sopralluogo ad Albiano Magra, dove sono in corso i lavori alla nuova viabilità, in corrispondenza della rotatoria.

Il progetto della rotonda sulla strada statale rientra nel piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra, risultato di un lavoro di condivisione con il territorio svolto dal commissario straordinario insieme agli enti locali. La rotonda proprio in questi giorni è stata illuminata e sono in via di sistemazione gli attraversamenti pedonali. Per finire i dirigenti Anas si sono resi disponibili a valutare un intervento migliorativo dell’ingresso al paese di Caprigliola: la loro idea è quella di terminare i lavori alla Bettola e poi di progettare un intervento che possa migliorare l’accesso al paese. Il sindaco Roberto Valettini esprime legittima soddisfazione. "Siamo molto contenti del proficuo incontro di questa mattina - afferma -, per quello che riguarda Pallerone, con un progetto avviato, ma anche per un nuovo e più sicuro accesso a Caprigliola e per la messa in sicurezza della rotonda alla Bettola, con attraversamento pedonale. Senza dimenticare la prosecuzione del Masterplan che interesserà la città".