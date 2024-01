Incontro con il Sant’Anna per progetti condivisi su servizi sanitari di prossimità

Incontro lunedì 29 alle 10 a Pontremoli, alle Stanze del Teatro, alla presenza della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti e dei responsabili del Centro Interdisciplinare Health Science, che hanno sviluppato azioni di ricerca applicata volte alla sperimentazione dell’innovazione tecnologica integrata con politiche di sviluppo sociosanitario nel campo dei servizi alla salute delle aree interne. Sui servizi di prossimità al cittadini è stata già avviata una sperimentazione in Garfagnana e Alta Valle del Serchio. Lo scopo è imbastire un possibile percorso per la costruzione di progetti per l’area interna della Lunigiana coerenti con le esperienze già avviate, individuando i possibili obiettivi di un piano congiunto in cui coinvolgere le amministrazioni locali e altri soggetti, pubblici e non.