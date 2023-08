Incontro con il Prefetto per ottenere garanzie

Al momento il servizio di elisoccorso a Massa non sembra a rischio ma l’opposizione in consiglio comunale vuole avere garanzie sul futuro dello scalo e, soprattutto, sulla permanenza del Pegaso. Così ieri mattina i consiglieri Ivo Zaccagna di “Massa è un’altra cosa” e Enzo Romolo Ricci del Pd, hanno chiesto un incontro urgente al prefetto Guido Aprea che li ha ricevuti poco dopo mezzogiorno. "Il Prefetto si è preso l’impegno di scrivere già nel primo pomeriggio al nuovo soggetto che gestisce l’aeroporto per conto del Comune, il commissario Jacopo Del Carlo, per avere tutte le garanzie sul servizio di elisoccorso e sul futuro – sottolineano Zaccagna e Ricci –. Era a conoscenza della situazione, aveva preso visione di quanto stava accadendo e si è reso disponibile ad accogliere le nostre segnalazioni così da inviare una comunicazione al nuovo responsabile per rassicurare che le funzioni del Pegaso fossero rispettate, con servizi di antincendio e rifornimento perché senza queste non può operare".

"Il Commissario deve garantire la piena operatività del 118. Va bene utilizzare per 24 ore i vigili del comando provinciale in fase di emergenza ma non si può pensare che questo vada avanti in continuità". Nella lettera il Prefetto in particolare invita il Commissario "a far conoscere le modalità con le quali saranno assicurate le essenziali funzioni di supporto tecnico ai velivoli con riferimento alla garanzia della permanenza dell’elisoccorso", ricordando come non sia accettabile una eventuale delocalizzazione in altri scali aeroportuali. Il Pegaso è in primo piano per i due consiglieri di opposizione ma si pensa anche al futuro dello scalo e in questo caso il confronto deve essere politico. "L’aeroporto è essenziale anche a livello turistico per il comprensorio apuoversiliese – prosegue Zaccagna -. Chiediamo a sindaco e amministrazione di riferire in consiglio sul suo futuro, quali sono le intenzioni sull’aeroporto e parlare del progetto di sviluppo che hanno in mente. Inoltre è necessario che siano aperti tutti i canali di comunicazione con il nuovo responsabile per cercare di tutelare i 7 dipendenti dell’aeroclub: persone lì da decenni che conoscono a memoria le procedure e lo scalo".

FraSco