Incontro con Angelo D’Orsi

"A un anno dalla guerra quali scenari in un mondo conteso?". Se ne parla oggi pomeriggio, alle ore 17.30, alla Casa Matta di Massa, durante un’iniziativa organizzata dal circolo Arci Trentuno Settembre insieme allo storico e giornalista Angelo D’Orsi. Si parlerà anche delle reti nate a sostegno dei civili costretti a vivere nelle zone di guerra, dove cresce il numero di disertori e richiedenti asilo. "Un incontro – dicono i promotori – per comprendere gli scenari futuri che ci aspettano, in un mondo conteso e destabilizzato". Angelo D’Orsi è professore di Storia del pensiero politico presso l’Università di Torino. Presiede la Fondazione Salvatorelli e dirige FestivalStoria.