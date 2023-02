Incontro con Andrea Ho il primo alpino cinese

Il raduno delle ‘Penne Nere’ a Fivizzano, per commemorare l’80° anniversario della Battaglia di Nikolayewka, ha riservato una sorpresa: l’incontro con Andrea Ho, il primo alpino cinese ad aver prestato servizio di leva nell’Esercito Italiano. "Il mio legame con l’Italia, affonda le radici agli inizi del Novecento, quando mio nonno approdò sulle nostre coste dopo un lungo ed estenuante viaggio in nave. Era un commerciante di tessuti, – racconta Andrea – ed avendo percepito un futuro nel Belpaese, nel 1937 richiamò dalla Cina mio padre, Ho Tse Sing, conosciuto qui come Giuseppe, che aprì un commercio di vestiario e cravatte a Milano, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale". Ho Tse Sing venne prelevato dai servizi di sicurezza italiani e da Milano, dove viveva, venne trasferito nel campo d’internamento a San Gabriele in Colledara in Abruzzo dove è rimasto fino all’arrivo degli alleati. Nato nel 1963 a Torino, Andrea Ho a 18 si è arruolato negli Alpini, nel Battaglione Susa. "Ho constatato che nel bisogno tutti ti aiutano, non sei mai lasciato solo: una grande scuola di vita dice oggi che è titolare di due ristoranti in Lombardia ed è rimasto iscritto all’Ana.

Roberto Oligeri