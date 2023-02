Incontro aperto a tutti i cittadini con l’assessore Moreno Lorenzini

“La cittadinanza e l’azione amministrativa” è il tema che sarà al centro dell’incontro organizzato dal Partito Repubblicano di Carrara. Appuntamento lunedì alle 18 nella sezione del Pri di Avenza, al numero 215 a del viale XX Settembre per l’incontro pubblico con l’assessore all’urbanistica della giunta di Serena Arrighi. Moreno Lorenzini sarà a disposizione dei presenti per raccogliere indicazioni e rispondere alle domande della cittadinanza. "Sarà l’occasione – spiega il Pri – di un dialogo diretto con l’amministrazione per conoscere progetti e prospettive e per rappresentare situazioni ed esigenze direttamente a chi conduce l’azione amministrativa".