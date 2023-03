Incontro alunni-manager C’è un valzer di curricula

di Natalino Benacci

Il convegno “Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro“ organizzato dal Comune venerdì scorso al Teatro della Rosa ha richiamato una bel gruppo di studenti non solo da Pontremoli, ma anche da Pisa, Empoli, Lucca, Massa, La Spezia e località più lontane. Tutto per partecipare alla “Global Money Week“, iniziativa per l’alfabetizzazione finanziaria dei giovani, promossa dall’Ocse e coordinata in Italia dal Comitato per l’educazione finanziaria. Relatori dell’incontro, i dirigenti di alcune banche del territorio: Crédit Agricole, Bper Banca e Fideuram. Per Crédit Agricole c’erano il responsabile Liguria Claudio Fusi, in platea il responsabile di zona Matteo Nerini, il coach manager Gian Loris Di Santo, l’HR manager Martina Baldini e i responsabili e filiali di Pontremoli e Aulla Alessandro Lucii e Andrea Rossi. Per Bper il responsabile previdenza complementare Luigi Morselli, il direttore Liguria Luigi Zanti, il manager Liguria Gabriele Bonello e i direttori filiali di Pontremoli e Aulla Matteo Gussoni e Marco Agnetti. Per Fideuram la responsabile agenzie di Massa, Lido di Camaiore e Aulla Mariella Tozzi e i promotori Pier Giovanni Corvi e Marco Poi con la segretaria Elena Ranuca Banciu.

"E’ stato un evento molto partecipato - spiega l’assessore Annalisa Clerici - che ha consentito di attivare un approccio concreto con il mondo del lavoro offerto ai ragazzi con il “Career Day“ a loro dedicato, che ha visto la consegna dei curricula direttamente a manager presenti. E in un’ottica più di lungo periodo l’inizio di un’importante sinergia con l’Universita di Pisa e con l’Ufficio Scolastico Lucca e Massa, che speriamo prenda vita portando opportunità per i nostri giovani. Un sentito ringraziamento va alle studentesse del quarto anno del Liceo Malaspina di Pontremoli Anna Tannini e Alessia Galeotti per aver aderito all’iniziativa e avermi aiutata nella gestione della serata con grande impegno". Hanno patrocinato l’evento Comitato per la programmazione delle attività di Educazione Finanziaria, Università Lucca e Massa Carrara, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara,Ordine Dottori Commercialisti Massa Carrara, Lions Club Pontremoli e club satellite Le Stele, Leo Club Massa Carrara, Leo Club Ceparana, Rotary Club Lunigiana.