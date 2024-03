"Incontro a Mulazzo: agricoltori affrontano malattie professionali e emergenze ambientali"

Domani un incontro importante per gli agricoltori della zona nella sala consiliare del Comune di Mulazzo alle 16.30. Organizzato da Coldiretti, nell’evento coltivatori e allevatori avranno modo di interloquire con il medico e il responsabile del patronato su un tema chiave: le malattie professionali in agricoltura. Poi Stefano Fenucci, tecnico di “Toscana Miele” parlerà della problematica creata, anche a livello locale, dalla presenza del temibile calabrone asiatico (“vespa velutina”), insetto alieno e incubo per i nostri apicoltori: uccide le api mellifere attaccandole direttamente negli alveari e poi cibandosene. Un problema purtroppo già conosciuto, che si sta fronteggiando soprattutto con l’individuazione e la distruzione dei nidi di questo temibile calabrone. A preoccupare gli agricoltori c’è pure la peste suina africana – la Psa – arrivata nel parmense, sui confini con il territorio. A parlarne in maniera dettagliata, con i rischi e le norme che questo virus comporta, sarà Francesca Pocai, responsabile del Servizio veterinario per la Lunigiana, la professionista potrà chiarire ogni aspetto di questa malattia che colpisce i suidi, sia domestici che selvatici.

Roberto Oligeri